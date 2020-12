“Que esto no le pase a nadie más”: habla mujer a la que novio mandó quemar con ácido en Bogotá

La mujer que el pasado 13 de noviembre fue objeto de un ataque con ácido en el sur de Bogotá, por parte de dos mujeres que fueron detenidas, rompió su silencio.

Lo hizo en un video en el que afirma que espera que a nadie más le pase lo que a ella le ocurrió.

“La persona que me hizo esto fue mi novio, la hermana de él y su pareja. Ellos ya están pagando por el crimen. Espero que esto no le suceda a nadie más, la verdad me ha ocasionado muchos daños físicos, como emocionales”, dice.

El caso

El hecho ocurrió en la diagonal 39a con calle 45 sur cuando, según la Fiscalía, la víctima estaba en una moto esperando a su novio.

Ese día, dos mujeres, entre ellas una hermana de la víctima, se acercaron a la víctima y le rociaron ácido, luego huyeron, pero fueron captadas por cámaras de seguridad de la estación de TransMilenio General Santander, que fueron indispensables para su identificación y posterior captura.

Así ocurrieron los hechos: