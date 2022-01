Que MinDefensa sea capaz de defender a los colombianos: Claudia López por indígenas emberá en Bogotá

Después del consejo de seguridad de Bogotá que se adelantó en la localidad de Engativá, la alcaldesa Claudia López le pidió enfáticamente al ministro de Defensa, Diego Molano que garantice la seguridad de todos los colombianos, porque las ciudades se están viendo perjudicadas.

“Si en Colombia no hay paz, no hay seguridad y lo que hay es un mar de corrupción, violencia y narcotráfico, las ciudades vamos a seguir recibiendo desplazados. Necesitamos que el Ministerio de Defensa sea capaz de defender a los colombianos. La solución no es que saquen a la gente a plomo de los demás municipios de Colombia”, mencionó la alcaldesa.

Publicidad

Además se refirió a los hechos ocurridos en la ciudad en donde un conductor de camión de basura y miembros de la comunidad emberá fallecieron. La Alcaldesa advirtió que en febrero, la comunidad ya debe regresar a un albergue definitivo que decida el ministro de defensa, más no temporales como el parque La Florida.

“Le pido conminar a la Unidad Nacional de Víctimas y al Ministerio de Defensa a que aseguren el retorno seguro de la población emberá y de cualquier otra población. No tienen que andar deambulando por fuera de sus resguardos, llevamos 2 años con esta situación desde que llegaron cerca de 2000 personas de la población emberá desplazadas por violencia a Bogotá. El Ministerio de Defensa tiene que ser capaz de garantizar la seguridad en los resguardos y la Unidad Nacional de Víctimas debe garantizar los derechos de las víctimas, de a los desplazados por violencia. Bogotá seguirá cumpliendo sus funciones de asistencia humanitaria y temporal, pero la solución definitiva es del Gobierno nacional”, concluyó la alcaldesa.

Publicidad

Le pidió incluso a la Fiscalía General de la Nación que se judicialicen a los autores del asesinato de Hildebrando García que accidentalmente arrolló a una mujer emberá y su hija en las últimas horas. “Para Bogotá es inaceptable que existan acciones de venganza y de asesinato” culminó la alcaldesa.

Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti: