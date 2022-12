¿Qué tan riesgosos son los vehículos llamados ‘zapaticos’?

James Gómez, experto en seguridad vial, explicó en Vive Bogotá los riesgos de los taxis 'zapatico' a nivel nacional.



El experto en seguridad vial aseguró que estos vehículos, y en general los carros que llegan al país para transporte público, “tienen muchas falencias en términos de frenos, llantas, airbags, cinturones de seguridad, etc.”.



Se declaró de acuerdo con las declaraciones del ministro de Transporte, Germán Cardona, afirmando que este tipo de taxis han sido reevaluados en otras partes del mundo y “siguen trayéndolos a Colombia para servicio público”.



Aseguró que puede que los vehículos sean “cómodos”, tal como lo aseguran varios taxistas, pero “el pasajero siempre estará en desventaja y ante un incidente, el vehículo no tiene ninguna seguridad”.



“Vienen sin airbag, y si hay un choque en la parte de atrás, el pasajero es quien se lleva todo el golpe. Además, no tienen apoyacabezas y el efecto latigazo en caso de accidente es peor”, dijo.



