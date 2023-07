“Quedé en shock, la vista se me nubló por el puño”: profesora sobre agresión de estudiante

“Estaba en estado de shock nervioso”, relató la profesora Dalia, quien denunció a una de sus estudiantes por agresión física y verbal. Según contó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, la joven, quien cursa grado 11 en el colegio Costa Rica de la localidad de Fontibón , en Bogotá , la arrinconó, se le fue encima y la golpeó delante de todos, sin que nadie la ayudara.

Dalia contó que, tras la agresión, adelantó acciones legales contra los estudiantes involucrados, pues, según dijo, cuando logró soltarse de la joven intentó salir del salón, pero otras alumnas le impidieron cruzar la puerta. Sobre los golpes que recibió, recordó que en ese momento no sintió nada, pero que la vista se le nubló después de recibir un puño en el ojo; ahora tiene un hematoma.

¿Por qué se desató la brutal agresión?

“Yo le digo a la estudiante que por favor guarde su teléfono. Ella fue muy grosera y le dije que tenía la opción de salir del salón; se negó y también puso el celular en la mesa que estaba cargándose y me dijo: ‘Ni guardo el celular ni me salgo de clase, de malas’”, detalló.

De acuerdo con su versión, fue en ese momento cuando le decomisó el celular y la estudiante se le fue “encima”, la “esculcó” y la “arrinconó en una pared” del salón. Según comentó en Blu Radio, todo el tiempo se sostuvo en su “labor de maestra”.

“El golpe es al alma, al espíritu (…) (El moretón) me lo hizo la estudiante dueña del celular. No alcancé a ver con qué me pega, tenía anillos y ella premedita de alguna manera; se recoge el caballo, se remanga la camisa y yo digo ‘oh dios’”, detalló.

Dalia aclaró que no sabe el nombre de todos los estudiantes porque es profesora provisional y no llevaba mucho tiempo en la institución. Añadió que en ese instante en el salón había entre 25 y 30 estudiantes, que con “mirada atónica” no hicieron nada para detener los golpes y ayudarla.

“La vista se me nubló (…) Estaba en estado de shock nervioso”, describió sobre el momento en que recibió un puño en la cara; a través de redes sociales la profesora Dalia hizo la denuncia pública con la intensión, según aseveró, de que estos casos no vuelvan a pasar.

“Jamás un estudiante será mi enemigo, nunca los estudiantes son enemigos de los docentes y que voy a seguir el conducto regular como docente especializada en ciencias sociales; soy respetuosa de la Constitución y a ley, eso es lo que les enseño a mis estudiantes (…) Esto no es personal, no sé ni los nombres de los estudiantes”, concluyó.

