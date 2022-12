Recompensa de $10 millones por autores de quema de carro particular en Bogotá

La Policía de Tránsito ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con la captura de los responsables de incinerar un carro particular que supuestamente trabajaba con Uber en Bogotá.



Los hechos ocurrieron en la madrugada de este martes 17 de enero cuando, tras una persecución, varios hombres, al parecer taxistas, quemaron un vehículo de Uber en la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá.



Según el conductor afectado, en el momento de los hechos se encontraban dos pasajeros dentro del carro, lo que no fue impedimento para que los taxistas accedieran a la incineración del mismo.



Posteriormente se conoció que los pasajeros del carro de Uber, al parecer también eran cómplices de los delincuentes.



Las autoridades investigan el hecho y con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector tratan de identificar a los responsables que se movilizaban en un taxi Kia Picanto de placa terminada en 883.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Apareció el tiburón Bambú que estaba en el acuario del Centro Comercial Atlantis y que se salvó de ser sacrificado. En este momento está en el Parque Explora de Medellín, según contó Andrea Ramírez, directora de mares del Ministerio de Ambiente.



-Ante la Corte Constitucional, el expresidente Andrés Pastrana presentará un nuevo recurso jurídico con el cual pretende hacer valer el resultado del plebiscito.



-La madre del menor de edad que fue reclutado por las Farc y que apareció en una de las zonas veredales lo visitó en su sitio de concentración y aseguró que su hijo quiere volver al seno de su hogar.



-En la Fiscalía es esperado el empresario Juan Manuel Barraza, quien rendirá una entrevista ante el ente acusador por el escándalo de Odebrecht.



-Dirigentes portuarios de Barranquilla exigen al gobierno nacional definiciones sobre futuro del contrato de navegabilidad del río Magdalena por el escándalo de Odebrecht. Navelena sostiene que continuará con plan de inicio de obras.



-Luego de 18 días de hospitalización en una clínica de Bucaramanga fue dada de alta la menor de 8 años que raptada y golpeada en Arauca.



-Crece el enfrentamiento entre Antioquia y Chocó por el municipio de Belén de Bajirá. El gobernador Luis Pérez le está pidiendo al Ministro del Interior que retire de esa localidad a un inspector chocoano cuya presencia, según él, es ilegal.



-La primera ministra británica Theresa May anunció, por primera vez, que el Reino Unido abandonará completamente el mercado único europeo. También anunció el retiro de la corte europea de justicia.



-Formalmente inició en Venezuela el funcionamiento de 8 casas de cambio cerca de la frontera con Colombia. El Gobierno de Nicolás Maduro aspira frenar "las mafias" con esta medida. El cambio inició a 4 pesos por bolívar.



-Un ciudadano de Marruecos fue detenido en España por presuntos vínculos propagandísticos con ISIS, un día después de que otro hombre de ese país fuera también detenido en España por organizar acciones del grupo extremista.



-Una encuesta publicada este lunes por la cadena CNN asegura que Donald Trump es el presidente electo de los EE.UU. con los niveles de aprobación más bajos de los últimos tiempos, justo antes de su posesión.