El rector del colegio Nuevo Chile, Richard Ladino, rompió en llanto en medio de decenas de padres de familia, las autoridades distritales y la Policía. Indicó que a él se le salió de las manos este caso y que los vándalos, ajenos a la comunidad, no tenían derecho a arrebatarle la educación a cientos de niños que estudian aquí.

“Por hacer el trabajo que uno ama. La comunidad sabe y entiende todas las situaciones, los que no entienden es que yo no tengo el poder para cambiar algunas cosas, no puedo destituir maestros, ni tampoco puedo condenar a nadie, eso le corresponde a las autoridades”, afirmó el rector en medio de lágrimas, a pesar de la denuncia sobre el presunto abuso sexual a un niño de cinco años por parte de un profesor.

Publicidad

Luego de que se iniciaran las labores de limpieza en el colegio, un grupo de manifestantes llegó a gritar que el rector presuntamente encubrió al profesor acusado y que sus lágrimas eran de cocodrilo; además, lo acusaron de ser su cómplice, ya que según denunciaron, él no le quiso prestar atención al caso de este niño de cinco años desde el primer momento.

“Por encubrir a un violador, mire, el colegio se arregla, el niño no, el colegio lo están lavando, el niño no tiene reparo. El rector es una basura”, indicó alterada una de las manifestantes, quien tuvo varios enfrentamientos verbales con padres de familia que apoyaron las directivas de la institución.