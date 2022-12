Roger Waters unió su voz al paro estudiantil en Colombia

El 21 de noviembre será recordado por los amantes de la música como el día en el que uno de los íconos de Pink Floyd y el rock en general, Roger Waters, cantó a favor de los estudiantes de Colombia.

Una tárima de 72 metros de largo, show impecable y canciones como “Breathe” fueron el escenario perfecto para un concierto memorable que dio Roger Waters en nuestro país.

Eran las 8:00 de la noche cuando. inició el viaje musical con Breathe, tema que hace parte del emblemático The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Luego vendrían canciones como: Welcome to the Machine, Wish You Were Here y The Wall.

En The Wall, las lágrimas de los asistentes fueron evidentes, luego de que sorpresivamente salieran 10 niños a acompañar a Waters a cantar con camisetas RESIST.

En la última parte del concierto y satirizando "We don‘t need no education" Roger Waters exigió al Gobierno educación gratuita para los colombianos y apoyó el paro de estudiantes. El aplauso no se hizo esperar. Fue generoso para agradecer a Waters por sumar su voz al paro estudiantil en Colombia.

La canción que cerró la noche fue Comfortably Numb.