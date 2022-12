Se debe aprender que las multas son para pagarlas: secretario Bocarejo sobre embargos

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, dijo que en la ciudad no hay cultura de pago de comparendos y que eso origina los embargos, una medida que ha causado malestar entre algunos ciudadanos.

“Tomamos una decisión y es cobrar esa cartera y lo estamos haciendo a través de los embargos de salarios y cuentas”, dijo.

De acuerdo con Bocarejo, en esta ocasión, han sido embargadas más de 350.000 personas y explicó cuál es el procedimiento para salir del embargo.

“Si usted tiene los recursos, lo más fácil es pagar por un medio electrónico y enviarnos por ese mismo medio un formato en el que usted reporte el pago”, dijo.

Añadió que, bajo esa modalidad, se han desembargado más de 94.000 personas.

“Mi labor es recuperar es la cartera. No es un tema de justicia, es de las normas que me permite el ordenamiento jurídico para esos casos. Es un tema de autoridad. No podemos seguir pensando los bogotanos que me ponen un comparendo y no hago nada y no pago”, expresó.

Bocarejo admitió que el proceso de los acuerdos de pagos, para quienes lo necesitan, ha sido lento y por esa razón manifestó que se pasaron de tres a ocho sitios de atención.

El secretario manifestó que, en los últimos seis meses, se han recuperado más de 90 mil millones de pesos a través de comparendos, 30 mil millones más respecto al 2017.