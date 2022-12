Secuestro de Cristo José tendría móviles políticos y extorsivos, denuncia su padre

Pasados tres días del secuestro del pequeño Cristo José Contreras en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, el padre del pequeño y alcalde de esa población, Edwin Contreras, explicó en entrevista con Blu Radio que, aunque sospecha que el crimen tiene móviles políticos y extorsivos, aún no se sabe quién tiene a su hijo.

Vea también: "El niño Cristo José, secuestrado en Norte de Santander, estaría en el Cesar

Publicidad

“No hemos recibido alguna llamada, no hay pistas de nada sobre el paradero de mi hijo. Esta situación es muy triste para mí. No sé qué responder a otros niños cuando me preguntan por mi hijo”, expresó Contreras notablemente afligido.

El alcalde de El Carmen también contó que tras este crimen los menores de la población “tienen miedo de que se los roben cuando vayan a estudiar, sus padres tampoco ven garantías para dejarlos en la escuela”.

Así mismo, Contreras expresó que espera recibir alguna llamada este mismo sábado que dé pistas sobre el paradero de Cristo José.

“El Carmen está abandonado, hace falta la presencia del Estado”, denunció el mandatario local, al añadir que desde que asumió en su despacho llegó “a la Alcaldía para sufrir”.

Publicidad

“Se me desvaneció mi sueño de ser alcalde. De nada me ha servido ser una persona noble”, agregó.

En cuanto a si contaba con protección de la UNP, Contreras recordó que desde que fue víctima de un atentado por parte del ELN en 2016, “cuando iba a Ocaña a bordo de una camioneta convencional”, le fue asignado un escolta adicional que ahora lo acompaña como conductor y posteriormente el esquema fue ampliado a su esposa.

Publicidad

Entre tanto, continúan los operativos de búsqueda para ubicar a Cristo José, luego de que autoridades ofrecieran una recompensa de 150 millones de pesos por información que ayude a identificar el paradero del menor.