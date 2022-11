Transmilenio gana millonaria demanda que interpuso operador

El concesionario SUMA S.A.S. había demandado en 2015 a Transmilenio S.A. señalando desequilibrio económico del contrato de concesión, con la pretensión de que se le reconocieran más de 130.000 millones de pesos. Posterior a proferirse un laudo arbitral, se exoneró del pago de perjuicios a la empresa de transporte público, luego de que se comprobara que no hubo incumplimiento.

La decisión del Tribunal de Arbitramento señala que: “No obstante la cifra de ciento treinta mil setecientos setenta y seis millones de pesos (130.776.000.000 MCTE) no puede verse, ni tampoco interpretarse, como el monto al que asciende o se estima por este Tribunal el desequilibrio económico y financiero en la ecuación contractual. Esa suma solo demuestra que existe un déficit de flujo de caja operaciones sufrido por SUMA de tal magnitud, y que ello es producto de las diferencias, comprobadas por este Tribunal, que se dieron entre las situaciones y condiciones existentes al momento de presentar la oferta – y que sirvieron de fundamento de misma-, y las que en la realidad de la ejecución del Contrato de Concesión No. 010 de 2010 ocurrieron. Pero, se reitera, ello no constituye una estimación del desequilibrio económico y financiero ocurrido en la realidad contractual”.

“Transmilenio buscará con el concesionario cumplir bajo los parámetros establecidos por el Tribunal de Arbitramento y garantizar la prestación del servicio”, señaló Julia Rey, subgerente jurídica de Transmilenio.

Agregó que aún con la orden del Tribunal de no haber acuerdo entre el operador y Transmilenio, sobre cómo debe revisarse el contrato, se vería en una situación de inviabilidad donde el ente gestor, deberá asumir la situación y garantizar las soluciones de transporte de los ciudadanos.

