Transportadores de buses rechazan integración con Metrolínea en Bucaramanga

Ante transportadores de servicio público tipo bus, Metrolínea presentó el “Modelo de Complementariedad Operativo” con el que busca la vinculación de las empresas de transporte convencional al Sistema Integrado de Transporte Masivo, SITM.



Según explicó la gerente (e) de Metrolínea, Emilcen Jaimes, la socialización fue desarrollada “en cumplimiento del cronograma del Acuerdo Metropolitano 006 que propone un esquema que contempla los componentes operativo, financiero y tecnológico”.



Sin embargo, el proyecto no cayó nada bien entre el gremio de transportadores que asegura que Metrolínea quiere sacar al transporte de buses convencionales de las vías principales y que solo opere en las calles secundarias, que serían alimentadoras.



El gerente de la empresa de transporte Lusitania, Alfonso Pinto Afanador, dijo que es una propuesta desproporcionada.



“Nosotros presentamos una propuesta para la integración, pero no la tuvieron en cuenta, nos presentan esta que es una propuesta loca, sin ningún sentido, desproporcionada, que busca es acabar con el transporte público convencional de la ciudad y aumentar la informalidad y mototaxismo”, expresó Pinto Afanador.



El gremio tampoco está de acuerdo en que además de que se les dejaría solamente las rutas alimentadoras del Sistema de Transporte Masivo Metrolínea, la entidad cobre un 15% por administración.



El empresario finalizó diciendo que no van a aceptar la propuesta de Metrolínea para la integración del sistema con el transporte de buses convencionales y espera que tengan en cuenta las propuestas que el gremio presentó.



