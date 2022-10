Tras fallo de tutela, así trabajará distrito para reubicar vendedores informales

Félix Palacio, vocero de los vendedores informales, señaló que el gremio interpondrá “300, 500, las que sean posibles para poder salvaguardar los derechos fundamentales de quienes trabajan en el espacio público por las arbitrariedades de la administración del alcalde Peñalosa” (Lea también: Es falso que nos hayan dado soluciones: vendedor ambulante desalojado en Bogotá ).

Carmenza Vargas, la mujer que interpuso la tutela fallada por el Juzgado 18 Administrativo de Bogotá, cuenta que “la reubicación y lo que nos daban no eran dignas, por eso no acepté lo que me ofrecían”.

Añade que el distrito le ofreció una reubicación en el Punto Comercial de Furatena, ubicado en la calle 14 Nº 8-63, “la verdad son proyectos muertos, muchos compañeros que hemos ido allá vemos que es como para morirse de hambre”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, hizo claridad en varios puntos del fallo de la tutela, como el reconocimiento de que “el procedimiento de recuperación y reubicación fue aceptado y correcto, de acuerdo a la ley; lo segundo es que no ordena que la señora Carmenza pueda volver a utilizar el espacio público, sino que ordena al Ipes buscar la reubicación en uno de los quioscos que pide la señora” (Lea también: Si no me cumple armo la revolución del siglo: vendedora que regañó a Peñalosa ).

Añade que la administración no entiende a los vendedores informales como delincuentes, “hemos sido conscientes del trabajo para formalizar la actividad comercial de los vendedores y por eso seguimos haciendo todos los esfuerzos para que haya reubicación, emprendimiento y capacitación. Lo que decimos es que hay delincuentes que se camuflan entre los vendedores”.

En cuanto a la posible ‘tutelatón’ anunciada por los vendedores informales, Uribe indica que “desafortunadamente los políticos que lideran a los vendedores y que incentivan este tipo de acciones son los mismos que gobernaron Bogotá y que fueron incapaces de dar soluciones reales. Es una acción hipócrita porque durante años pudieron dar soluciones y no lo hicieron”.

El fallo ordena a la Policía Metropolitana y al Instituto para la Economía Social que en un plazo no mayor a 48 horas garantice el retorno de la señora Carmenza a su puesto de comercio informal (Lea también: Autoridades de Bogotá iniciaron operativos para recuperar el espacio público ).

Con base en esta decisión, los vendedores informales están anunciando una "tutelatón", para que por esta vía puedan retomar las ventas informales en Bogotá.