Tres candidatos a Alcaldía de Cartagena tendrían investigaciones penales en Fiscalía

En las últimas horas, la veeduría de la Rama Judicial de Cartagena (VEJUCA) dio a conocer un comunicado a la opinión pública en el que revela que después de verificar el sistema SPOA de la Fiscalía General de la Nación, encontró que a la fecha cursan investigaciones penales activas en contra de tres candidatos a la Alcaldía de Cartagena.

Uno de los candidatos es David Múnera Cavadia del Polo Democrático, quien tendría activo el delito de prevaricato en la Fiscalía Seccional 60. También estaría siendo investigado César Anaya, candidato del Partido Opción Ciudadana, por el delito contra la administración pública en la Fiscalía tercera seccional.

Asimismo, Quinto Guerra, del Partido Conservador, tendría activa la investigación por el delito de tráfico de influencia también en la Fiscalía seccional tercera.

El único candidato que se ha pronunciado es Anaya, quien le manifestó a BLU Radio que desde 1997 no es funcionario público. “Creo que esa es una denuncia que hicieron colectiva para muchas personas en el gobierno de Campo Elías Terán y me vincularon a mí como si yo fuera funcionario de esa administración, nunca tuve una OPS con Campo. Tengo total tranquilidad de que nunca cometí alguna acción contra la administración pública”, dijo.

Los otros dos candidatos están investigando más detalles sobre este documento y en las próximas horas esperan pronunciarse de manera oficial.

Se pronuncia Munera



Sobre el medio día de este jueves, David Munera, candidato del Polo Democrático a la alcaldía de Cartagena, se pronunció con respecto a la información que dio a conocer la Veeduría de la rama judicial, sobre la investigación que cursa en la Fiscalía en su contra por el delito de prevaricato. Munera dijo que es un ataque contra su campaña



"Después de casi seis años de la radicación de dicho documento, de manera casi intempestiva, ayer miércoles cuatro (4) de abril se hizo el reparto de la queja que correspondió a la Fiscalía sesenta (60) seccional, que aún no me ha llamado a ningún tipo de declaración. Con certeza puedo afirmar que desconozco completamente el contenido de la denuncia, pero como siempre estaré a disposición de las autoridades a rendir las cuentas de mis actos.Conocí de la existencia de esta denuncia a través de una veeduría de la ciudad y por los medios de comunicación y las redes sociales, sobre un supuesto prevaricato que no he cometido y cuyos hechos desconozco".