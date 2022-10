Vecinos de Babilonia se suman a los perjudicados por las fallas del edificio

El drama por los problemas estructurales del edificio Babilonia en el municipio de Itagüí no solamente es para las 36 familias propietarias de esos apartamentos sino para varias personas que habitan cerca de la construcción.



Esta semana les notificaron que deben que evacuar de forma preventiva y aseguran que están muy preocupados porque no tienen los recursos para poder alquilar otra propiedad.



“Nos llevamos la sorpresa de que a las 5:00 de la tarde van a mi casa y nos dicen que nos dan 24 horas para desalojar, que nos van a sellar las puertas y no debía haber ni mascotas ni nadie en los apartamentos”, dijo Gloria Suárez, una de las afectadas.

Agrega que la única información que han recibido por parte de las autoridades es que la evacuación durará, por lo menos, 30 días.

