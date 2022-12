Vehículo que arrolló a venezolanos en vía de Boyacá tenía SOAT vencido

El vehículo que arrolló a dos ciudadanos venezolanos en la vía que de Paipa conduce a Tunja, tras un accidente de tránsito, tenía el SOAT vencido.

"El vehículo, según la información que nos pidieron dar, es que tenía el SOAT vencido. Preguntamos sobre el conductor, pero nada más nos dieron el nombre y un número de teléfono al que hemos estado llamando y sale apagado" señaló Moisés Vargas, familiar de una de las víctimas.

Los venezolanos que perdieron la vida se movilizaban en un bus que, según los familiares que los acompañaban en ese momento, debió parar en esa zona por una falla mecánica.

"El bus estaba varado y ya tenía más de una hora así. Todos nos bajamos porque ni el servicio del aire, ni del baño servían. En ese momento, mi hermano quería ver el paisaje del otro lado de la calle, él cruza primero, pero cuando yo iba a cruzar me quedé en el separador de la vía y él me dice que esté pendiente porque viene un carro, pero detrás de mí venía otra muchacha que cruzó y no vió el carro. Le grité que tuviera cuidado, pero todo pasó muy rápido. Cuando la chocó, el carro se volteó y llegó a la acera donde estaba mi hermano y lo arrolló también" indicó Vargas, hermano de la víctima.

El conductor del carro, quien es médico de profesión, fue trasladado a una clínica de la capital boyacense donde se recupera de las heridas.

El cuerpo del joven venezolano fue trasladado a Bogotá para las honras fúnebres, mientras que el cuerpo de la mujer aún se encuentra en Medicina Legal.