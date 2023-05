Vendedor que subió su ‘minimercado’ a TransMilenio en frente de policía desató polémica en redes

Este jueves, 4 de mayo, un hecho inusual sorprendió a los pasajeros de TransMilenio a través de redes sociales, después de que un vendedor informal subiera su ‘minimercado’ o puesto ambulante a un articulado del sistema de transporte en Bogotá.

De acuerdo con lo que se alcanza a apreciar en el video, el cual fue difundido por el usuario @maritovillalobo en Twitter, el vendedor informal subió su ‘minimercado’ a un articulado de transporte e invadió el sitio para discapacitados, los cuales están ubicados al frente de cada puerta del vehículo.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios, es que en el mismo articulado va un agente de la Policía Nacional, quien a pesar de conocer las normas de TransMilenio, no hizo nada al respecto para retirar al vendedor del articulado.

Un vendedor viaja con su tienda completa de dulces y golosinas a bordo del articulado de TransMilenio, violando la norma. Al lado, un patrullero da Policía Nacional lo mira complaciente sin decirle ni mú”, escribió el usuario que compartió el video.

Publicidad

Además, según el usuario, cuando se bajó del articulado el agente de la Policía Nacional lo detuvo y lo requisó por estar grabándolo.

Hilo imperdible



Bogotá. 2.30 pm. Estación @TransMilenio Caracas con 22



Un vendedor viaja con su tienda completa de dulces y golosinas a bordo del articulado, violando la norma.



Al lado, un patrullero d @PoliciaBogota lo mira complaciente sin decirle ni mú.



Grabo todo y... pic.twitter.com/ggLv0qzsvG — Mario Villalobos (@maritovillalobo) May 4, 2023

“Me bajo y el patrullero que se dio cuenta que grabé me requisa hasta el alma, me pide la cédula y me deja con unos compañeros. Pero el vendedor que infringe la norma sigue su viaje tranquilo”, explicó el usuario.

Al final, después del suceso que se hizo viral, el sistema de TransMilenio se pronunció al respecto y rechazó el hecho.

Publicidad

“Hacemos una respetuosa invitación a toda la comunidad usuaria a tener un adecuado comportamiento dentro del sistema, a cuidar los buses e infraestructura, que son de todos y para todos, y a tener actitudes positivas que permitan tener una mejor convivencia dentro del mismo, así como un mejor transporte para toda la ciudad”, explicó TransMilenio desde su Twitter.

¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'