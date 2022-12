¿Verdes? Alcaldía de Bogotá analiza cambiar el color de buses de TransMilenio

La Alcaldía de Bogotá analiza cambiar el color de los buses de TransMilenio, según dijo en Mañanas BLU el gerente del sistema, Felipe Ramírez.

“Por el momento es solo una idea. Estamos haciendo revisiones del proyecto. No tenemos nada definido, no sabemos bien los costos”, añadió.

Si bien no dijo que no se ha establecido un color en particular, dejó entrever que serían verdes pues dijo que la ciudad está tratando de “reconciliarse con el medioambiente”.

“Serían, verdes, amarillos, rojos, dependiendo de la tecnología que tengan los buses”, indicó.

De otro lado, dijo que los nuevos 130 buses que entran al sistema se espera mejorar, no solamente el medio ambiente, sino también el servicio.

“Estos 130 buses nos ayudarán a que tengan más espacio. Los usuarios van a empezar a notar algunas mejoras en los próximos meses”, dijo.

Escuche al entrevista completa con Felipe Ramírez en Mañanas BLU:

