Video: conductora arrolló a niño de 10 años delante de policías y aún así se voló, asegura familia

Un niño de 10 años fue arrollado por la conductora de una camioneta delante de una patrulla de la Policía en el barrio Britalia, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. La familia denunció que en el caso hubo negligencia, porque los uniformados no se hicieron responsables, no pidieron una ambulancia y le dijeron a la responsable del accidente que debía llevarlo al hospital. Sin embargo, posteriormente, la mujer huyó. El caso fue registrado por el Ojo de la Noche de Noticias Caracol y BLU Radio.

"Fue en la principal de Britalia, lo estrelló una camioneta. Una señora iba manejando, pero ella omitió el socorro, los policías que estaban en la zona no prestaron ninguna atención a mi hijo, antes le dijeron a mi esposo que se calmara o lo calmaban en el momento, que no iban a llamar ambulancia porque no iba a llegar en el momento, viendo que era una cosa del SOAT", declaró la acudiente del menor.

Según la denunciante, los policías que llegaron al centro médico posteriormente tampoco llamaron a autoridades de tránsito, mientras que la conductora del vehículo aprovechó que le rechazaron unos documentos para escapar con el pretexto de sacar unas fotocopias.