Video: motociclista se subió a ruta escolar y cogió a puños al conductor en Bogotá

Un motociclista se subió a una ruta escolar en el sector del norte de Bogotá y agredió verbal y físicamente a un conductor de ruta escolar, todo en presencia de la ayudante del trasporte y los niños.

Como se evidencia en los videos que difundió Noticias Caracol, el motociclista estaba en el interior de la ruta y agrede verbalmente al conductor de la ruta, esto después de haberle dado algunos puños al conductor, lo cual no alcanzó a ser registrado por los testigos.

Publicidad

Al ver esto, la monitora de la ruta le pide que se calme y que respete a los niños que se encontraban en el vehículo, pero este justifica su actuar.

La razón de las agresiones habría sido por una situación que se presentó en la vía previamente, en la que el conductor de la ruta, al parecer, cerró al motociclista; sin embargo, la víctima de los golpes señaló que eso no fue así.

"Me atravesó la moto y se bajó y a cascarme. Entre varios casi no lo pueden bajar del bus y era a subirse otra vez al bus a cascarme. Negativo (no lo cerró), yo estaba parado ahí, tal vez el se puso molesto por los taches que habían ahí, no podía pasar y cogió el carro a golpes, me rompió el vidrio delantero", narró José Hernández, conductor de la ruta escolar.

Hernández también señaló tras los dos golpes que le dieron en la cabeza, su preocupación era por los niños, por que les pudiera pasar algo. Las autoridades llegaron a atender la situación y detuvieron al agresor.

Publicidad

Escuche el podcast El Camerino: