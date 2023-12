Video: policía de civil disparó contra ciudadanos en operativo en el centro de Bogotá

En un video grabado por la comunidad en el centro de Bogotá se ve el momento exacto en el que un hombre, miembro de la Policía que en el momento de los hechos se encontraba de civil, apuntó su arma de dotación contra la comunidad del sector que se encontraba alterada en ese momento al parecer por operativos que estaban adelantando las autoridades contra el contrabando en el sector.

En un momento, en medio de los gritos de la comunidad y ante los ojos de decenas de testigos, el hombre accionó su arma y terminó disparando contra la comunidad. El disparo, al parecer, lo hizo hacia arriba de las viviendas, en un acto de persuasión para que no se le acercaran ya que llevaba a un hombre para hacer el respectivo procedimiento de captura.

En las imágenes compartidas también se ve a uniformados de la Policía correspondientes a la Metropolitana de Bogotá y al Comando Élite, cuando se llevan al hombre (al parecer comerciante), mientras que el policía de civil continúa apuntando su arma contra el resto de personas que se encontraba en la zona.

En otro video se observa el momento en el que decenas de uniformados adelantan el respectivo operativo de incautación de los elementos, al parecer, de contrabando, que se encontraban vendiendo los comerciantes del sector y que incluso tenían almacenados en sus bodegas ubicadas en el centro de la ciudad.

“Han hecho muchos operativos, han dejado a mucha gente en la calle quitándoles su mercancía que no ha sido reportada que es lo que tienen que hacer. Lo que se llevan es calzado y ropa de marca, no sabemos dónde para esa mercancía, si la venden en otras ciudades o qué. No dejan ningún acta de aprehensión, es algo que se hace prácticamente todas las semanas”, indicó un vecino de la zona, afectado por las aprehensiones de mercancía de la Policía en la zona.

