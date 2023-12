La anulación del decreto de procedimientos policiales con sustancias generó controversia política

Diferentes sectores políticos se han pronunciado sobre el decreto 2114 de 2023 que anula una directriz de la administración de Iván Duque, donde se fijaba un procedimiento policial para imponer medidas correctivas por la tenencia de sustancias psicoactivas.

El Gobierno destacó que con esta medida buscan orientar el esfuerzo y la capacidad institucional, para contrarrestar y atacar la oferta de sustancias, así como el crimen organizado.

Desde el Centro Democrático, la senadora María Fernanda Cabal cuestionó el documento de tres páginas, ya que considera que esta decisión deja maniatada a la fuerza pública.

Petro exacerbando los problemas de orden público en el país. La Policía queda sin funciones frente al consumo o porte de drogas estupefacientes. Se consuma la derogatoria del Decreto 1844/2018 que ordenaba procedimiento verbal de policía en esos casos” señaló Cabal en su cuenta de X.

Cabal trino Foto: @MaríaFdaCabal

Publicidad

Por su parte, el alcalde electo de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió de manera similar al decreto 2114 de 2023 pidiéndole al mandatario colombiano reconsiderar esta medida.

"Por cuenta de esta decisión irresponsable, los alcaldes electos del país tenemos que prepararnos para enfrentar un aumento del microtráfico, de la violencia urbana, del crimen general, y de la destrucción de más familias por cuenta de este delito. No entiendo que día tras día, muchas decisiones presidenciales están dirigidas a despejar el camino de la criminalidad que implica mayor inseguridad para los ciudadanos", dijo el alcalde electo Gutiérrez.

Fico trino Foto: @FicoGutierrez

Sobre estas acusaciones, María del Mar Pizarro, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, defendió la medida del Gobierno nacional.

Publicidad

“La Policía todavía tiene todas las facultades para perseguir y combatir el narcotráfico y el microtráfico. Pero decir que ahora se permite comercializar drogas es mentira”, dijo Pizarro.

Blu Radio consultó con abogados Juristas que explicaron que este nuevo decreto busca concentrar esfuerzos en atacar la criminalidad y no a las personas que hacen uso de sustancias. Además, no le quita la facultad a la Policía de no poder capturar y judicializar a los criminales.

Vea también