“Yo pido justicia, no quiero plata”: clamor de madre de joven arrollada en Chía

A la 1:00 de la mañana del sábado, una pareja de esposos que iba en moto fue arrollada por una camioneta en la que iba al volante un joven de 18 años. Las víctimas, Carmen González y José Maicol Hurtado, tenían dos hijos y, según el relato de parientes, un tercer pequeño venía en camino.

El caso desató la indignación en Chía, donde motociclistas participaron en una protesta en la que rechazaron los hechos.

El joven que iba al volante, de acuerdo con la versión de testigos y autoridades, huyó de la escena e intentó esconderse en un conjunto residencial.

Algunas versiones apuntan a que el hombre estaba ebrio y que esa habría sido la razón por la cual no quiso responder por los hechos.

“Yo pido justicia, no quiero plata. Quiero que sea una justicia fuerte porque como puede ser que me mató a mi hija y a mi yerno y se fueron. Se perdieron y no se entregan. Que lo ajusticien, que lo lleven para la cárcel, que se entregue ya”, manifestó la mamá de la mujer en el informativo.

Ya las autoridades tienen en su poder el vehículo implicado en el accidente, el cual está destruido. El secretario de Gobierno de Chía, que participó en la manifestación de rechazo a los hechos, se pronunció sobre los hechos.

“El vehículo cuando se presenta el acciente parece que revienta una llanta opero él sigue andando muy rápido y empieza a dejar vestigios por el camino, hasta el punto que llegó, literalmente, en el rin hasta este sitio. Por eso lo siguen algunos taxistas, lo siguen algunos policías, pero ya cuando llegan a este conjunto residencial, el vehículo está adentro en las zonas comunes y l persona que ha cometido los hechos está dentro de la casa”, indicó William Tamayo.

