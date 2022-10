Adiós al Carnaval: editorial de Óscar Montes

Desfilan las viudas del Barrio Abajo y de Las Nieves y de Boston con sus trajes negros y sus velos y sus lágrimas de cocodrilo y sus uñas pintadas de rojo carmesí, mientras llevan a Joselito al cementerio. Y le imploran que no se vaya, que no las abandone, que no las deje solas, que les deje pa' los pelaos, pa' el arriendo, pa' la carne.

Todos gimen de dolor, mientras el cuerpo inerte de Joselito recibe el último puñado de tierra que le arroja una de sus viudas. Este martes esa escena se repetirá en todas las calles de Barranquilla, durante el último día del Carnaval y luego de 96 horas de jolgorio y alegría desbordante.

Todos llorarán a Joselito y todos esperarán su regreso el próximo año, para repetir el mismo ritual de su entierro. Hoy Curramba está de luto por la pérdida de Joselito, su amado Joselito, el único hombre en la ciudad con el apellido que quisieran tener todos: Carnaval. Adiós, pues, a Joselito Carnaval, quien durante cuatro días con sus noches hizo felices a los barranquilleros y a los miles de turistas que vinieron a disfrutar de la fiesta más popular de Colombia.

Joselito Carnaval dice hoy adiós, pero volverá el próximo año a vacilarse su fiesta, como nos la gozamos este año todos nosotros. La fiesta termina y vuelve "el señor cura a su misa", como diría Serrat. Gracias Joselito por hacernos felices por unas cuantas horas y por dejarnos disfrutar de tu jolgorio. El año entrante nos vemos, si Dios nos da vida.