Afectados por lluvias en suroccidente de Barranquilla protestarán en la alcaldía para exigir ayudas

Hasta la puerta de la Alcaldía Distrital se plantarán las familias afectadas en el barrio La Esmeralda, sur de Barranquilla , para solicitar la entrega de ayudas humanitarias , pues al menos diez de ellas aseguran “haberlo perdido todo”, tras el fuerte aguacero registrado en la tarde de este martes.

Mientras se encuentran completando un proceso de caracterización para tener cuantificados los daños registrados, las afectaciones en vivienda, la pérdida de enseres, entre otros, organizan una protesta pacífica para pedir que las ayudas sean entregadas en la inmediatez de lo prometido.

Publicidad

Aunque la administración local, a través de la Oficina de Gestión del Riesgo, se comprometió a ayudarlos en el menor tiempo posible, la comunidad asegura que no pueden pasar otra noche a la intemperie, ya que a muchos nos les quedó sino la ropa que llevaba puesta.

"Son casas que, además, se encuentran en una zona de alto riesgo por su cercanía con los arroyos del sector. A muchas familias les tocó dormir donde vecinos porque no tienen techo y todo lo tiene mojado, en especial la ropa y las camas", relató Fidel Pérez, líder comunitario del sector.

Aún no se tiene fecha, tampoco un hora exacta, lo cierto es que el plantón convocado se haría esta misma semana si las ayudas no llegan antes del viernes, pues "las necesidades de los afectados no dan espera".

"Nuestra intención no es bloquear vías, tampoco irnos en contra de la Alcaldía Distrital, simplemente queremos ser escuchados y que atiendan al clamor de un sector que pide a gritos canalización de los arroyos", dijo.

Publicidad

Le puede interesar: