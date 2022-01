Alcalde Dau acusa a exasesor presidencial de pedirle contrato para esposa en esa ciudad

William Dau, alcalde de Cartagena, habló en Mañanas BLU sobre el escándalo de los contratos de la esposa de Andrés Mayorquín . El mandatario acusó al exasesor presidencial de pedirle un contrato para esposa en esa ciudad y dijo que es probable que haya contactado a más alcaldes del país.

Dau dijo que recibió varios mensajes de Mayorquín vía WhatsApp, quien se presentó como un funcionario de la ´Presidencia de la República.

"A mi se me hizo raro, a los pocos días de haberme posesionado como alcalde me escribió este señor y como era el nuevo en la política yo lo guarde en mis contactos como Andrés Mayorquín, a partir de ahí empezó a escribirme, a mandarme información del Congreso, nunca le paré bolas. Fue en septiembre de 2020 cuando me dijo que si yo estaba buscando un enlace en el Congreso y el 17 de enero del año pasado, nuevamente me mandó la propuesta, esta vez, diciendo que su esposa tenía mucha experiencia en eso", relató Dau.

"Eso me pareció bastante delicado. Al día siguiente lo bloquee, sin embargo, en un momento lo pensé porque un alcalde nuevo, sin experiencia en la política, que le dicen que necesita a alguien en Bogotá para jalonar recursos o financiar obras, eso me puso a dudar", aseveró el mandatario de los cartageneros.

Sobre contratos de Andrés Mayorquín

"Los contratos que ha conseguido el asesor de Presidencia, son muchos. Es probable que haya contactado a los 1.100 alcaldes del país. Lo máximo que uno puede hacer es denunciar ante la opinión pública", enfatizó Dau.

Escuche la entrevista completa aquí: