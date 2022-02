Alcalde de Cartagena no deberá retractarse con exgobernador de Bolívar y contralor distrital

Tras revocar un fallo de tutela en primera instancia, el juez cuarto penal del circuito de la ciudad de Cartagena determinó que el alcalde Willian Dau no violó el derecho al buen nombre y la honra del exgobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, y tampoco del actual contralor distrital, Rafael Castillo.

De esta forma, el mandatario cartagenero no deberá retractarse de sus declaraciones el pasado 20 de noviembre, a través de un Facebook Live, señalando que detrás de la elección del contralor distrital (e), había un entramado de corrupción de la que hacía parte el exgobernador Dumek Turbay.

La decisión en favor del alcalde Dau se dio luego que la Oficia Asesora Jurídica del Distrito impugnara el fallo de primera instancia, bajo el argumento de que el actuar del mandatario se encuentra amparado tanto por la Constitución Política como por la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

“En este caso, resulta claro que, con la decisión proferida en primera instancia, no se cumplió con la denominada Regla de Neutralidad frente al contenido de las expresiones, cuando vemos que se trata de imponer un estilo distinto de comunicación al propio del mandatario local actual, el que, a pesar de resultar controversial, está amparado claramente por conducto del artículo 20 de la Constitución Política y el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, indicó en sus alegatos la defensa del alcalde.

En el fallo el juez señala a su vez que “la Corte Constitucional ha sostenido que los discursos políticos, relativos a servidores públicos o sobre asuntos de interés público, ostentan una protección constitucional especial, con el fin de garantizar la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos civiles y políticos y, particularmente, que puedan controlar eficazmente las actuaciones públicas que los afectan”.

El alcalde, por su parte, fiel a su estilo polémico, celebró la decisión judicial señalando que cada vez que menciona algunos personajes de vida política en la ciudad le vienen tutelas.

“Cada vez que yo públicamente menciono los nombres de Dumek Turbay, el turco Hilsaca o Pedrito Pereira, inmediatamente viene la tutela porque estoy atentando contra su buen nombre, contra su honra. Lo único que tengo que hacer es decir su nombre y vienen las tutelas, parece que me tuvieran miedo, el que nada debe nada teme. Le acabo de gana otra tutela más, y como le he estado ganado últimamente todas al turco y a Pedrito también, hoy le gané otra más a Dumek Turbay salió en segunda instancia, la impugnación, así que no tengo que retractarme de nada”, aseguró el mandatario, al tiempo que terminó su mensaje con una burla: “así que Dumek, pf pf pf”.

Consultado por BLU Radio, el exgobernador Dumek Turbay dijo que “este proceso no ha terminado" y agregó que "la batalla continuará en los estrados judiciales". "Seguramente nos darán la razón, como ya ha pasado en otras oportunidades, donde incluso ha pagado con cárcel el hablar falsedades”, agregó.

Esta es no la primera vez que el exgobernador y el alcalde Dau se enfrentan jurídicamente por los señalamientos del mandatario en redes sociales y medios de comunicación. En diciembre de 2019, Dau cumplió una orden de tres días de arresto y tuvo que pedir disculpar públicas a Turbay por las acusaciones que hizo en contra de este y su familia de conformar una red criminal y de corrupción.

