“Me entró por un oído y me salió por otro”: alcalde de Cartagena sobre indagación de Procuraduría

El alcalde de Cartagena, William Dau , se refirió a la indagación preliminar que abrió la Procuraduría General de la Nación en su contra, luego que se difundiera un audio donde este asegura que apoya a dos candidatas a la Cámara de Representantes por Bolívar.

El mandatario aseguró que el anuncio del órgano de control no le preocupa, que está tranquilo porque se trató de una conversación privada y que en ningún momento ha participado en política.

“La verdad es que me entró por un oído y me salió por el otro, a mí eso me tiene sin cuidado, yo no he hecho nada malo. Yo comprendo que la Procuraduría abra una investigación preliminar porque así se lo han pedido varias personas, los malandrines de Cartagena, incluyendo una malandrina senadora (…) Yo estoy tranquilo, yo en ningún momento he negociado puestos, ni nada”, dijo.

El alcalde Dau aseguró que los grupos políticos tradicionales de la ciudad pretenden que no haya continuidad de su proyecto político ni en la Alcaldía ni el Congreso de la República.

“Los malandrines están muy ardidos porque, así como siempre los partidos políticos cuando eligen a alguien buscan la sucesión, aquí lo que los malandrines buscan es que Dau rompió las cadenas y los sacó del poder, pero que Dau no puede aspirar a que el próximo alcalde o alcaldesa de Cartagena o representantes al Congreso o algo sean gente que sigan mí misma línea”, sostuvo.

El mandatario cartagenero reiteró lo que ha expresado en otras ocasiones sobre los órganos de control, señalando que detrás de entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, hay intereses políticos; al tiempo que agregó que no se intima fácilmente por este tipo de situaciones.

“¿Por qué casos que llevan años y años nunca han investigado, nunca han resuelto? Ahora selectivamente cogen un caso reciente porque deciden que ahora vamos tras el actual como una forma de amenazar (…) Y yo no me intimido fácil, no le tengo miedo al turco Hilsaca, menos le voy a tener miedo a los órganos de control”, afirmó el acalde.

El audio que desató esta nueva tormenta política en la capital de Bolívar fue enviado por Dau a Javier Marrugo, cabeza de lista del Pacto Histórico en el departamento. En la grabación se escucha como el mandatario le reclama a Marrugo por decir que lo está apoyando, al tiempo que deja claro que sus candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez.

“Me contaron que tu allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí por el grupo de ustedes, porque cuentas con el apoyo del alcalde (…) De dónde salió ese cuento que cuentas con mi apoyo, que yo voy a recomendar que voten por ti, tú sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez, a esas sí las apoyo”, dice el alcalde en la grabación que se difundió a través de redes sociales.

En otro aparte del audio, el alcalde señaló que “traicionaron a sus candidatas”, ya que no lograron entrar a la lista del Pacto Histórico en Bolívar.

