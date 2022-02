Piden a Procuraduría pronunciarse por audio de William Dau diciendo que tiene candidatas al Congreso

Todo un revuelo político ha generado en Cartagena un audio que se difundió a través de redes sociales donde el alcalde William Dau afirma que apoya a dos candidatas a la Cámara de Representantes por Bolívar, lo que abrió el debate sí de esta forma el mandatario estaría participando en política.

En el audio, enviado por Dau a Javier Marrugo, cabeza de lista del Pacto Histórico en Bolívar, el mandatario le reclama por decir que supuestamente lo está apoyando, al tiempo que deja claro que sus candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez.

“Me contaron que tu allá en Bogotá dijiste que querías ser cabeza de lista a la Cámara aquí por el grupo de ustedes, porque cuentas con el apoyo del alcalde (…) De dónde salió ese cuento que cuentas con mi apoyo, que yo voy a recomendar que voten por ti, tu sabes muy bien que mis candidatas son Lidys Ramírez y María Alejandra Benítez, a esas sí las apoyo”, asegura el alcalde.

En otro aparte del audio, el mandatario cartagenero señala que “traicionaron a sus candidatas” ya que no lograron entrar a la lista del Pacto Histórico en Bolívar.

“Yo me llevo muy bien contigo y te tengo en alta estima, pero de ahí a decir que yo te voy a apoyar en las elecciones, cuando traicionaron a mis candidatas, donde tú mismo habías dicho que en la lista teníamos asegurado que iban a entrar tanto Lidys como María Alejandra, y ahora no están ahí (...) no mijito. Espero por favor, ruego a Dios, que me confirmes que eso es falso”.

’Están los malandrines tratando de armar bulla donde no hay’

Tras ser consultado por el audio, el alcalde afirmó que se trató de una conversación privada, y que se refería a dos precandidatas, que no llegaron a inscribirse.

“Toda persona, todo colombiano tiene derecho a tener a su opinión política, en privado a hablar lo que le parezca, decir quién le gusta y quién no le gusta y eso fue el caso mío, lo que pasa es que aquí están los malandrines tratando de armar bulla donde no hay bulla, yo tuve una conversación privada, yo llamé, no me respondió y le dejé un mensaje al señor Javier Marrugo”, sostuvo.

El alcalde Dau afirmó que ni él ni su gobierno están participando en ninguna campaña electoral y que muestra de ello es la reducción del número de OPS que en otros años se utilizaban para comprar votos, sin embargo, confirmó que sí sentía “afecto” por estas dos precandidatas.

“Había unas personas que son de mis afectos, yo quería que ellas fueran, que ellas llegaran al Congreso, pero no se dio, y qué (…) esas personas no son candidatas de ningún movimiento, de ningún partido ni nada. Cuando vimos cómo estaba la situación a nivel nacional, cómo se pelean los unos a otros, todos los seudoalternativos (…) la gente que me sigue, mis seguidores, vieron la porquería que es la política a nivel nacional y se retiraron”, señaló.

Lidys Ramírez, quien se desempeñó como asesora anticorrupción del gobierno de Dau, y María Alejandra Benítez, no lograron inscribir sus candidaturas ni por el Pacto Histórico, donde no obtuvieron aval, y ni por el movimiento Fuera Malandrines, del hijo del alcalde Abraham Dau, ya que este no fue inscrito.

Moe pide a la procuraduría pronunciarse

Luego de que se conociera este controversial audio, la Misión de Observación Electoral, MOE, solicitó a la Procuraduría pronunciarse sobre este caso, e indicar sí hubo o no una irregularidad.

“Es importante que se entienda que el rolo del gobernante o funcionario público tiene una condición privilegiada de influencia, acceso a recursos y poder público, que desequilibraría la balanza de la competencia política electoral en caso de que haya incidencia en forma de apoyo o presiones”, aseguró Walter Mejía, vocero de la Moe Cartagena.

Señalan además, que en cada decisión o conducta que pueda rozar el límite de lo legal, los gobernantes deben tener en cuenta que “por encima de la normatividad, a veces poco específica, asiste el deber de la función pública de garantizar principios democráticos, fomentar la ética de lo público, y evitar situaciones que afecten la confianza ciudadana y la percepción de transparencia institucional”.