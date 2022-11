Alcaldía de Barranquilla analizará efectos de la Operación Lezo en Triple A

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se reunirá con su equipo jurídico para analizar cómo incidirá la captura de directivos de canal Isabel II, en el futuro de la empresa Triple A.



Ignacio Gonzales y Edmundo Rodríguez, dos de las doce personas capturadas en una operación anticorrupción en España, estarían vinculadas a la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado en el Caribe colombiano Triple A, a través del grupo Inassa, quien a su vez fue adquirido por Isabel II.



El jefe jurídico de la Acaldía, Jorge Padilla, indicó que, en principio, esto no tuvo reacciones inmediatas ya que desde la semana pasada se está hablando del tema, pero en este momento, el alcalde convocó a una reunión para que su equipo jurídico le explique cómo volver a hacerse con las acciones de la empresa Triple A ya que "seguramente podrían venir problemas".



“Hoy me reuniré con el señor alcalde para revisar el tema y mirar cómo documentamos la relación a ver qué información tiene Triple A, pero no podemos hacer nada”, indicó Padilla.



La administración distrital se declaró a la espera de una notificación oficial y advirtió que no existe de momento un informe detallado de la empresa Triple A acerca de lo ocurrido.



“Hasta el momento, solo hemos tenido reportes de prensa”, concluyó el jefe jurídico de la Alcaldía.