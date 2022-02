Arroz de payaso barranquillero, la económica alternativa para muchos trabajadores ante altos precios

Miguel Ángel Martínez es un venezolano que desde hace un año vende, en el norte de Barranquilla , el tradicional arroz de payaso o pequeños almuerzos que se han convertido en una gran alternativa para trabajadores a los que no les alcanza para comprar un almuerzo ejecutivo, que oscila en entre los 10.000 y 15.000 pesos a raíz del alza de los productos.

“La porción con huevo, lentejitas y jugo vale $3.000; con pollo, igualmente con su jugo y lentejas, vale $4.000. Los que más compran son los trabajadores de las construcciones, los domiciliarios y los que andan en la calle vendiendo”, contó Martínez.

Publicidad

El trabajador, que anda por las calles en un ‘bici-coche’, señala que, pese a lo baratos que son los almuerzo, algunas veces incluso le toca acomodarle el precio a más de un trabajador que se quedó sin dinero para la comida.

“Hay muchos que me llegan que los acomode con $2.000, porque no tienen los $4.000 o $3.000 pesos y yo los acomodo, los bendigo con lo que Dios me dio”, afirmó el vendedor.

Publicidad

Por las calles del norte de Barranquilla también se pasea con su carro de comidas Germán Cantillo, el popular ‘Diomedes' o el ‘Cotizado’, quien vende un promedio de 200 platos diarios de arroz de payaso, conocido así por las salsas que el cliente le aplica. Él dice que la inflación de lo productos los llevó a subirle un promedio de 500 pesos a cada alimento que le pone en el plato al comensal.

“Al huevo me tocó subirle $500 más, lo mismo al salchichón, a la porción de pollo. Todo está casa vez más caro y muchas veces no alcanza para comprar lo que vendemos”, dijo ‘Diomedes’.

Publicidad

Hasta su puesto de comidas llegó Danilo Peñaloza, él es un técnico en refrigeración y uno de los clientes más fieles del ‘Cotizado’, el barranquillero que lleva 10 años vendiendo arroz de payaso. El joven asegura que estos almuerzos son la mejor alternativa cuando el bolsillo está afectado.

“Cuando uno no tiene el presupuesto para un ejecutivo estos son comidas muy buenas, saludables e higiénicas. Los vendedores preparan todo con muy buena sazón y cuidando todos los protocolos”, dijo Danilo.

Publicidad

Escuche más noticias: