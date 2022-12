¡Así no Pékerman, así no!: editorial de Óscar Montes.

Con las dos últimas presentaciones en el Estadio Metropolitano "Roberto Meléndez" de Barranquilla, ante las selecciones de Uruguay y Chile, con las que apenas alcanzamos un empate, la Selección Colombia demostró que el sueño de ir al Mundial de Rusia 2018 está más lejano de lo que creíamos.

La de ayer fue la más pobre de todas las presentaciones que ha tenido el equipo nacional. En ningún momento mostró las ganas ni la capacidad de vencer a la Selección de Chile, que vino a Barranquilla a defender un cero a cero que a la postre consiguió. La Colombia que vimos ayer no irá a Rusia. Este equipo que dirige Pékerman está muy lejos de alcanzar el nivel que se requiere para superar a selecciones que sin duda están mucho mejor preparadas.

Ayer quedó demostrado una vez más una regla de oro del fútbol: buenos jugadores no hacen grandes equipos. Es decir, no es suficiente armar un equipo de fútbol con jugadores talentosos y con grandes calidades. Los grandes equipos son el resultado de intensas jornadas de trabajo, de múltiples ensayos y de una buena preparación física. Jugadores como Farid Díaz, Berrío y Borja, son excelentes deportistas en el Atlético Nacional de Medellín, pero nada ni nadie garantiza que tendrán el mismo desempeño en la Selección Colombia. Ayer quedó demostrado.

Igual sucede con James Rodríguez, quien ya nos convenció por qué razón es el eterno suplente del Real Madrid. No es que Zidane le tenga bronca: es que James no tiene con qué. ¡Qué lejos está del jugador que vimos en el mundial de Brasil! Cardona también está muy lejos del nivel que se le conoció en el Nacional y que muestra en el fútbol mexicano. Y Falcao, por culpa de las graves y constantes lesiones, ya no es el Tigre que con sus goles nos llevó a Brasil.

Y por último, el técnico Néstor Pékerman también se llenó de incertidumbre y dudas. Creer que las "pequeñas sociedades" que funcionan en Nacional podrían hacerlo en la Selección fue un total desacierto. Si la idea era "nacionalizar" a la Selección, ¿por qué no alineó de entrada a Macnelly Torres, que es quien hace que Berrío y Borja se luzcan en el Atlético Nacional?

Ahora la Selección deberá buscar afuera lo que dejó escapar en casa. Para empezar tenemos la obligación de ganarle a Argentina que, aunque pasa por un mal momento, siempre será un rival muy peligroso. El equipo de Bauza no puede perder un punto más si quiere ir al Mundial Rusia y también está a obligado a vencer a Colombia en San Juan.

Así las cosas, si Pékerman y los jugadores no son autocríticos, asumen sus responsabilidades y se comprometen a mejorar su rendimiento, tendremos que reconocer -con dolor en el alma- que el sueño de ir al Mundial de Rusia terminó convertido en pesadilla.