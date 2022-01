Autoridades indígenas de Tayrona restringen ingreso a la comunidad Nabusímake por sospechas de COVID

Ante el acelerado aumento de los casos de contagio por la variante ómicron en la región Caribe , las autoridades indígenas de los cuatro centros del pueblo Arhuaco resolvieron restringir el ingreso de funcionarios de instituciones del estado, de organismos Nacionales e internacionales y a personas ajenas a la comunidad.

Abelardo Zalabata, comisario de la autoridad Jewrwa, manifestó que estas medidas se tomaron por decisión expresa de los mamos y buscando para salvaguardar la vida de toda la comunidad

“Esta decisión consiste en que a mucha gente no se le estaba pidiendo el carné de vacunación porque uno no sabe si lo están o no, nosotros nos cuidamos, por eso por un cierto tiempo las personas que no estén autorizadas no podrán entrar, mientras esta situación pase”, indicó Zalabata.

Ante esta polémica decisión el gobernador del cabildo Arhuaco en el Magdalena y Cesar, Danilo Villafaña, señaló que los casos de fallecidos por COVID-19 no están verificados y asegura que el grupo que hace parte de la oposición no es la voz oficial para determinar estas medidas que se dieron a conocer ante la opinión pública.

“Este comunicado que sacaron es para desinformar, ellos no son la voz oficial, y no es cierto que los casos sospechas de COVID fue producto de la visita del presidente, las personas que murieron, no estuvieron en la reunión y lo que hacen con estas acciones es desacreditarnos como autoridad", manifestó Danilo.

El líder del cabildo en el Cesar aseguró que será emitido un comunicado oficial frente al manejo de los posibles casos de contagios que se registren.

