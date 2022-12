Bebé se intoxicó en el Atlántico por consumir pólvora

Un menor de un año de edad resultó intoxicado con triquitraque, una pólvora muy utilizada durante las fiestas de fin de año. El bebé es habitante del corregimiento Cien Pesos ubicado en el municipio de Repelón en Atlántico, su madre lo halló masticando el artefacto pirotécnico que se encontraba en el piso de su vivienda.

El toxicólogo Agustín Guerrero, quien atendió el caso, explicó que se desconoce la cantidad exacta que consumió el niño por lo que está siendo atendido en la Clínica Reina Catalina de Barranquilla.

Guerrero hizo un llamado a que no se use este producto pues no existe antídoto para las intoxicaciones con esta pólvora que puede ser letal.