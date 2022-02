¿Béisbol se quedó huérfano en el Atlántico?: renunció junta de la liga por falta de reconocimiento

Justo cuando el presidente de la República señaló que el béisbol contaría con todo su apoyo, tras recibir a los Caimanes de Barranquilla, campeones de la Serie del Caribe, la junta directiva de la Liga del Atlántico pasó su renuncia porque el Ministerio del Deporte no les dio reconocimiento oficial, tras nueve meses de solicitudes, siendo que esto es indispensable para ejercer sus funciones y avanzar en la consecución de recursos.

Con esto se cierran las puertas de participación en los torneos nacionales y, a su vez, la organización de eventos locales. Así lo explica el expresidente de la liga Antonio Morales.

Publicidad

“Al no tener una liga no se pueden organizar los torneos locales para la masificación del deporte. No podremos ser invitados a los torneos nacionales organizados por la Federación Colombiana de Béisbol, ya que estamos por fuera del sistema nacional de deportes y esto repercute en la formación y el desarrollo de los niños y del departamento que se encuentra en un alto nivel de competencia”, indicó.

Según explica Morales, el no reconocimiento se dio porque la anterior junta directiva se habría negado a entregarles balances financieros sobre gastos de recursos y actas de reuniones, que fueron solicitadas por el gobierno con fechas desde 2017; una exigencia a la que no pudieron responder los actuales miembros y que deja en el aire a más de 300 deportistas de la pelota caliente.

Publicidad

Morales asegura que ni siquiera podían recibir donaciones de las entidades privadas, ya que estos recursos deben ser girados directamente a una cuenta bancaria de la Liga y esta no tiene los estados financieros para abrir dicha cuenta.

Publicidad



Escuche las noticias de Colombia y el mundo aquí: