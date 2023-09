Bloquean acceso a la playa de Puerto Mocho por obras que están agrietando viviendas en Barranquilla

Los trabajos de recuperación de las playas de Puerto Mocho que adelanta la Alcaldía de Barranquilla están paralizados desde hace tres días, por cuenta del bloqueo que más de 30 familias adelantan en el sector de la calle 106, en el barrio Las Flores, para exigir soluciones frente al agrietamiento de sus viviendas, al parecer, por el constante paso de volquetas y vehículos de carga.

Damelis González, una de las habitantes afectadas, expresó que la empresa encargada de los trabajos —que en este caso se trata de Edubar— ya estaría enterada de las afectaciones que se están registrando en, por lo menos, 18 viviendas.

Sin embargo, González denuncia que a pesar de las actas administrativas que han firmado para que se adelanten unas mesas de socialización/concertación con el objetivo de buscar soluciones, hasta el momento les "han incumplido".

“Ya estamos cansados de lo mismo. Hoy tenemos tres días de cierre a la altura de la calle 106 porque no vamos a permitir que jueguen con nosotros. No queremos más firmas, no queremos más actas. Lo que queremos es que se pronuncien, vengan y nos entreguen soluciones porque nuestras casas se podrían venir abajo en un largo plazo”, explicó González.

Publicidad

A su turno, la Alcaldía de Barranquilla explicó que con las familias afectadas se ha venido desarrollando un ‘comité de obra’ que permitirá la compensación económica de los daños ocasionados a sus viviendas.

“Logramos evidenciar que sí hay unas afectaciones en cada una de las viviendas que, hasta el momento, tenemos identificadas. Contamos con el registro de 18 viviendas que presentan daños y a través del equipo técnico y social de la empresa Edubar, por supuesto con el aval de la Alcaldía de Barranquilla, decidimos hacerle una compensación a cada una de las viviendas”, confirmó Angely Criales, gerente de Edubar.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: