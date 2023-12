Bloqueos a planta de Cerro Matoso en Córdoba completa tres días y afecta exportaciones

Las operaciones de Cerro Matoso en Montelíbano, Córdoba, completan 60 horas suspendidas por la protesta de los integrantes del Consejo Comunitario de Comunidades Negras de Uré y el Cabildo Indígena La Libertad de Puerto Colombia, quienes han impedido el libre tránsito de más de 2.000 empleados y el ingreso y salida de materiales.

En consecuencia, solo este miércoles fueron suspendidos más de 20 contratos con proveedores de bienes y servicios y no pudo ser entregado un importante cargamento de ferroníquel que iba ser enviado al extranjero en un buque que logró atracar en el puerto de Cartagena .

De acuerdo con la empresa Cerro Matoso, "los manifestantes no han mostrado voluntad para levantar el bloqueo", lo que ha impedido el avance a una negociación concertada, pese a que, durante el pasado miércoles, estuvieron sentados durante la mañana y la tarde en conversaciones, con la mediación de la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gobierno de Montelíbano.

Publicidad



" Cerro Matoso rechaza las vías de hecho y toda acción o indicación de violencia, por lo que insiste en su llamado y disposición al diálogo para manejar cualquier diferencia o solicitudes por parte de las comunidades. Este diálogo (y no la vías de hecho) ha sido el mecanismo que se emplea en el relacionamiento entre empresa y comunidades", señaló la compañía en un comunicado.

Entre tanto, la comunidad ha insistido en la importancia de que se dé una mayor vinculación laboral de estas comunidades en los trabajos de la planta, en cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional que tratan el tema señalado.

"Declaramos fuerza mayor ayer porque estamos en esta situación y no podemos operar de manera normal y no tenemos más remedio. Nos afecta desde todo punto de vista, todo el proceso productivo. No podemos sacar suministros, productos terminados. Nos preocupa nuestros empleados y empleadores. No queremos no correr el riesgo aunque se afectan clientes en el extranjero", señaló el presidente de Cerro Matoso Ricardo Gaviria.

Publicidad

Le puede interesar: