Cantante vallenato Julio Rojas Díaz negó lo de transportar plata para Nicolás Petro y Day Vásquez

Cada vez son más los nombres salpicados en medio de las conversaciones vía WhastApp entre Day Vásquez y Nicolás Petro reveladas por la Fiscalía en la audiencia de medida de aseguramiento, pues, en las últimas horas, se sumó el del joven cantante vallenato Julio César Rojas Díaz, quien desmintió haber transportado dineros desde Bogotá a Barranquilla tal como lo sugirió el hijo del presidente Gustavo Petro.

En el audio de la conversación dado a conocer por el ente acusador, se escuchó cuando Nicolás le aseguró a Day que “mi primo va mañana para Barranquilla, le podría decir a él que lleve 50 más, él es de confianza, —sí claro, dice Days—, Julio César el cantante, el de tu cumpleaños”, enviándole el nombre y el perfil de Instagram del joven cantante a su ex esposa.

Así las cosas, Julio César Rojas Díaz emitió un comunicado y colgó un video en su cuenta de Instagram en los que negó haber recibido mensajes, solicitudes o favores de transportar dinero alguno desde Bogotá hasta Barranquilla, cuestionando que su nombre haya sido mencionado y su perfil haya sido expuesto ante la opinión pública.

"Yo, Julio Rojas, jamás me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero ni entregarle dinero a absolutamente nadie. Así mismo, tampoco me ha llegado un mensaje y/o una llamada en la que me pidan o me ofrezcan llevarle dinero a una persona. Entonces, no entiendo por qué razón salió mi nombre en esas conversaciones", explicó Rojas Díaz.

Rojas, además, aseguró sentirse “extrañado” con lo que estaba sucediendo en torno a su nombre, pues alegó que nada tenía que ver con Nicolás Petro y Day Vásquez, muy a pesar de haber cantado en un cumpleaños para ella hace varios años, tal como lo señaló Nicolás Petro.

Siendo así, Rojas Díaz se puso a disposición de la Fiscalía para lo que se requiera en las investigaciones. "El que nada debe, nada teme, entonces yo estoy puesto a cualquier indagatoria, a cualquier declaración que deba dar, aquí estoy, presto para lo que sea porque, vuelvo y repito, no tengo nada que ocultar".

Rojas indicó que no le interesa formar parte del escándalo que hoy envuelve a Nicolás Petro y Day Vásquez, pero reiteró que sólo busca que su nombre quede desligado del presunto transporte de dineros desde Bogotá hasta Barranquilla.

