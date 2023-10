Compra de votos en Atlántico: hasta $150.000 ofrecen por votar en "combo" hasta por cinco candidatos

Precios que oscilan entre los $50.000 y $150.000 son los que se encuentran ofreciendo los compradores de votos en Barranquilla y su área metropolitana para garantizar el apoyo hacia algunos candidatos a Alcaldía, Gobernación, Concejos, Asamblea y Juntas Administradoras Locales, en medio de las elecciones territoriales de este 29 de octubre.

En Blu Radio, a través de un recorrido realizado la mañana de este jueves por diferentes sectores del suroccidente de Barranquilla y Soledad, Atlántico, se logró confirmar que dichos valores se encuentran dentro en unos "combos", lo que quiere decir que, si solo vota por Alcaldía, le pueden ofrecer hasta $50.000, pero si su voto va por Alcaldía, Gobernación y Concejo, el ofrecimiento puede incrementarse a $70.000.

Pero, si usted vota por Alcaldía, Gobernación, Concejo, la Asamblea y Junta Administradoras Locales, le podrían pagar $150.000, eso sí, dependiendo del sector, pues el valor podría variar para la compra de votos.

“En el barrio El Pueblito, en el sur de Barranquilla, están ofreciendo hasta $150.000 por votar hasta por cinco candidatos, es decir, por votar por todos los de una misma línea o un mismo partido”, dijo un conductor de taxi, quien pidió reserva en su nombre por cuestiones de seguridad.

Publicidad

"Eso fue lo que me ofrecieron, hasta $150.000. Ellos se presentan en tu casa con una lista y te van indicando por quién tienes que votar; pero debes enviar la evidencia a través de un video para que ellos confirmen que sí cumpliste”, dijo en esa misma línea un residente del barrio La Unión de Barranquilla.

Sin embargo, las denuncias no solo se concentran en la cantidad de plata que puedan ofrecerle a la ciudadanía, sino también en los puestos de trabajo y en las becas que tanto docentes como padres de familia, de algunos colegios oficiales, deben conservar consiguiendo votos para algún candidato.

Publicidad

“En un colegio de Soledad, Atlántico, le están pidiendo a padres de familia que deben conseguir entre cinco y diez votos por X o Y candidato. Tengo un familiar cuyo hijo estudia allí y eso fue lo que le pidieron para conservarle la beca durante el próximo año”.

¿Qué dice la gente en las calles respecto al ofrecimiento de dinero a cambio de denunciar a compradores de votos en el país?

Por otro lado, algunos ciudadanos en el suroccidente de Barranquilla se mostraron en desacuerdo con la polémica propuesta del presidente Gustavo Petro de pagar por denuncias respecto a la compra de votos.

Aidé Mejía es una habitante del barrio El Silencio que se refirió a este tema:

Publicidad

“Yo sí denunciaría, pero no por plata, no me gusta meterme en esos líos de plata, es el deber ser para que hayan unas elecciones transparentes, en eso debemos pensar”.

“Me daría hasta miedo denunciar por plata, preferiría hacerlo por el deber ser, por el compromiso ciudadano que uno debe tener con el país y por elegir bien a sus dirigentes. Sí denunciaría pero por el deber ser, no por plata”, indicó Julio Herrera Díaz, habitante de Soledad, Atlántico.

Le puede interesar: