Con un celular, delincuentes hacen hasta videollamadas para extorsionar: alcalde Pumarejo

En diálogo con Mañanas Blu, el alcalde de Barranquilla , Jaime Pumarejo, aseguró que hay grupos delincuenciales que desde las cárceles están extorsionando a comerciantes. La novedad, según dijo, es que ahora están mostrando la cara para acogerse a negociaciones con el Gobierno, lo cual rechazó.

Señaló que estas personas se están “haciendo notar para pedir pista” como parte de los grupos nuevos que piden llegar a acuerdos con el Gobierno. Por eso, propuso vigilarlos aún más y, al momento de la condena, que no sean beneficiarios de algún tipo de negociación.

“Con un teléfono celular hacen hasta videollamadas a comerciantes, los extorsionan y les dicen ‘míreme soy yo, alias tal’”, aseveró el mandatario local, quien añadió que parte de estos delincuentes hacen parte del grupo ‘Los rastrojos’.

Justamente, comentó que cuando se logró capturar al ‘Negro Ober’, principal cabecilla, pensó que era el final de “la triste historia” de este grupo extorsivo y delincuencial, pero no fue así. Por el contrario, nuevos integrantes siguieron cometiendo crímenes: “Ahora estaban siguiendo el negocio por la cárcel”.

“El Estado, en su condición actual, no puede garantizar que hace todo. Si quiera escojamos a los más peligrosos y a esos no los dejemos tener comunicación. Asegurémonos que cuando sean condenados no se sometan a ese proceso donde por una dadivas; terminan entregando un celular”, recalcó.