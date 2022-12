Conozca la gira mundial de ‘El Dorado’, el más reciente álbum de Shakira

La cantante barranquillera Shakira anunció a través de sus redes sociales, detalles de lo que será su gira por el mundo con ‘El Dorado World Tour’, su más reciente trabajo discográfico.



Las primeras fechas confirmadas son España, Estados Unidos, Francia, Portugal, Italia, Países Bajos, Luxembourg, Alemania y Canadá.



La gira de conciertos inicia el próximo 8 de noviembre en Alemania y cerrará el 10 de febrero del 2018 en Las Vegas.



Cabe señalar que en su publicación, la artista no incluyó a América Latina, por lo que ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores, sin embargo, Shakira anunció en su página web que “más adelante anunciaremos las fechas de América Latina”.



A continuación, el listado de las fechas anunciadas por Shakira:



08 Nov-17 Cologne, Germany Lanxess Arena

10 Nov-17 Paris, France AccorHotels Arena

11-Nov-17 Luxembourg, Luxembourg Rockhal

12 Nov-17 Antwerp, Belgium Sportpaleis

14-Nov-17 Amsterdam, Netherlands Ziggo Dome

16 Nov-17 Montpellier, France Park & Suites Arena

17 Nov-17 Bilbao, Spain BEC

19 Nov-17 Madrid, Spain Wizink Centre

22 Nov-17 Lisbon, Portugal MEO Arena

23 Nov-17 La Coruña, Spain Coliseum

25 Nov-17 Barcelona, Spain Palau San Jordi

28-Nov-17 Lyon, France Halle Tony Garnier

30 Nov-17 Munich, Germany Olympiahalle

03 Dec-17 Milan, Italy Medionlanum Forum

04 Dec-17 Zurich, Switzerland Hallenstadion

09-Jan-18 Orlando, FL Amway Center

11-Jan-18 Sunrise, FL BB&T

12-Jan-18 Miami, FL American Airlines Arena

16-Jan-18 Washington, DC Verizon Centre

17-Jan-18 New York, NY MSG

19-Jan-18 Montreal, Canada Bell Centre

20-Jan-18 Toronto, Canada Air Canada Centre

22-Jan-18 Detroit, MI Little Ceasars

23-Jan-18 Chicago, IL United Center

26-Jan-18 Houston, TX Toyota Center

28-Jan-18 Dallas, TX American Airlines Center

29-Jan-18 San Antonio, TX AT&T Center

01-Feb-18 Los Angeles, CA The Forum

03-Feb-18 Phoenix, AZ Talking Stick Resort Arena

06-Feb-18 Anaheim, CA Honda Center

07-Feb-18 San Jose, CA SAP Center

09-Feb-18 San Diego, CA Valley View Casino Center

10-Feb-18 Las Vegas, NV MGM Grand