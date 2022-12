Crisis del único hospital de San Andrés obliga a pacientes a comprar sus medicinas

BLU Radio hizo un recorrido por los pasillos del único hospital de San Andrés los cuales se ven adecuados para atender a las más de 80.000 personas que habitan las Islas. No obstante, los comentarios de los usuarios en su mayoría, quienes llegan en busca de medicamentos o de algún procedimiento, deja ver la crisis que atraviesa la entidad la cual no ha sido superada por completo.

“No hay citas con especialistas. Me toca ir a San Luis y no puedo caminar muy bien por una parálisis, eso no es justo", aseguró Mavis Barrios, quién camina con ayuda de un bastón al tener parte de su cuerpo paralizado.

Publicidad

En medio del recorrido Blu Radio también habló con otra usuaria que aseguró que desde hace un año espera la llegada de una muestra patológica que le fue tomada y parece estar extraviada.

Lea también: Habitantes de San Andrés piden explicación por constantes sismos en el archipiélago

"El servicio ha mejorado un poco, pero hay dificultades con la toma de muestras. Llevo un año esperando un resultado y ahora me dicen que no aparece", aseguró la mujer de 60 años.

Por otro lado, a principios del mes de noviembre, la Fiscalía emitió un comunicado en el que decía que se encontró una pierna en un contendedor que partía hacia Barranquilla y que debía regresar con comida.

Publicidad

Frente al tema, Marcos Gutiérrez, director médico de Serdemic, operador del hospital, indicó que ya se tomaron algunas medidas.

"Dentro del plan de choque decidimos comprar otros contenedores y reparar el que tenía una filtración producto de años de uso", manifestó Gutiérrez.

Publicidad

Entretanto, el funcionario manifestó que instauró otra denuncia ante la Fiscalía por el hallazgo de una pierna dentro de una bolsa en uno de los pasillos de la institución. El hecho se registró después de la intervención del ente de control por el manejo de los residuos.