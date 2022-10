De Cartagena para el mundo: familiares de Mary José Álvarez celebran triunfo de la Selección Sub 17

En las calles del barrio 20 de Julio, al suroriente de Cartagena, donde Mary José Álvarez descubrió su amor por el fútbol, el orgullo y la felicidad se pasean de un lado a otro en los rostros de quienes vieron crecer a la defensa central de la Selección Colombia Sub17.

Y no es para menos, la joven cartagenera hizo historia con sus compañeras de equipo al clasificar este miércoles por primera vez en la historia del balompié colombiano a la final de un mundial de fútbol.

Publicidad

Mientras en una mano sostiene la bandera de Colombia y en la otra la camiseta estampada con el número 2 que porta Mary José en la Selección sub17, Sandra Espitaleta, la orgullosa madre, relató a Blu Radio los momentos de tensión que vivió junto a su familia en cada uno de los más de 90 minutos de juego.

“No hay palabras, cada momento, cada atajada, cada pateada, fueron muy tensionantes, pero estamos seguros y confiados porque sabemos que todas ellas están ahí para grandes cosas”, dijo con voz entrecortada la mujer, que en moto o bajo el inclemente sol recorría Cartagena para acompañar a su hija a cumplir sus sueños.

Para Sandra, quien desde que Mary José tenía cinco años vio su potencial para el fútbol, este es el inicio de grandes cosas, no solo para cada una de las jugadoras clasificadas, sino también para todo el fútbol femenino colombiano.

“Las niñas están haciendo historia, esto es grande para todo un país, para que crean en ellas, en el fútbol femenino, porque hay gran potencial en Bolívar y en todos los departamentos, esto es una motivación para todas ellas”, afirmó.

Publicidad

La historia de Mary José es como la de muchos deportistas que con gran esfuerzo forjan su paso a paso al éxito. Con el apoyo incondicional de una familia que no le preocupaba que desde muy pequeña la joven prefiriera balones y no muñecas, Mary José empezó su recorrido por diferentes escuelas y campeonatos de fútbol en Cartagena.

“La niña desde los 4 o 5 años pasaba jugando con sus hermanos al fútbol. Ella siempre fue como líder, le gustaba y yo la dejaba porque a mi me gusta mucho apoyar el deporte. No le vi objeción porque fuera niña, porque sí los hombres pueden porque no vamos a poder nosotras, así que decidí apoyar a mi hija al 100%”, contó en diálogo con BLU Radio.

Publicidad

Convencida del talento de su hija, Sandra inscribió a Mary José en Bechara Fútbol Club, una escuela mixta que le permitió mostrar el talante deportivo ante jugadores de categorías mayores a la de ella. Su talento le permitió pasar a La Villa Fútbol Club con la profesora Sandra Marcela Narváez, donde luego saltó a Antioquia.

“Esos fueron sus primeros pasos, este señor confío en ella y la tiraba a jugar con niños mucho mayores que ella, luego va a un Baby Fútbol en Montería, donde la llevan de refuerzo del equipo La Villa Fútbol Club, donde se termina quedando, y que fue el que le permitió llegar Club Formas Intimas de Medellín”, relató la orgullosa madre.

Verán la final en pantalla gigante en el 20 de Julio

Mientras las jóvenes futbolistas siguen concentradas en la India a la espera de la gran final contra España, familiares y amigos de Mary José, se preparan para ver en pantalla gigante, a pocos metros de la cancha del 20 de Julio, el que podría ser el primer gran triunfo de un equipo colombiano en una final de un mundial de fútbol.

Publicidad

“Vamos a estar aquí en la esquina de la cancha del 20 de Julio, porque la niña se formó en esta cancha, así que no hay mejor lugar para compartir con familiar, amigos y vecinos (…) Esto es una gran felicidad, de Cartagena para el mundo”, aseguró.

Vea en video el apoyo de las jugadoras:

Publicidad

"Desde Cartagena para el mundo", el mensaje de los familiares de Mary José Álvarez Espitaleta tras su triunfo con la Selección Colombia sub 17 este miércoles. #VocesySonidos pic.twitter.com/OmHIvKg73Z — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 26, 2022