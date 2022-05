De conductor a médico: hombre atiende parto dentro de un bus que cubría ruta Bogotá- Montería

En una improvisada sala de parto terminó convertido un bus interdepartamental que este fin de semana cubría la ruta Bogotá -Montería, cuando una de las pasajeras rompió fuente y debió dar a luz dentro del mismo vehículo.

El conductor Yorman Castro cuenta que a duras penas tuvo tiempo de parquear el bus en un lavadero que está ubicado en el tramo Villeta – Guaduas, en Cundinamarca. Allí, en pleno vehículo, la pasajera Alcinia Márquez tuvo a su bebé, mientras él sorteando los nervios logró cortarle el cordón umbilical a la niña e, incluso, extraer la placenta a la mujer.

Castro, barranquillero de 38 años, narró que todo lo hizo a partir de las indicaciones que por teléfono recibía de su expareja, quien casualmente es instrumentadora quirúrgica y paso a paso le fue diciendo qué hacer para que la niña y su madre estuvieran bien.

"Ella me dijo que se lo cortara rápido, porque ya tenía mucho tiempo con el cordón. Me explicó cómo tenía que hacerlo

La hazaña del conductor no demoró en ser aplaudida en ese mismo instante por los demás pasajeros, quienes grabaron el momento y lo difundieron por redes sociales.

"Y yo ahí con los nervios, pero dije: Vamos a hacerlo. Una pasajera me prestó unas tijeritas y saqué el esparadrapo del botiquín y lo fui cortando poquito a poco", indicó el conductor.

Y es que la niña, a pesar de las circunstancias, está en perfectas condiciones.

"Gracias a Dios la bebé está bien, lloró y hasta se chupó los dedos porque tenía hambre. Después llegaron los paramédicos y se la llevaron para la clínica. De allá me llamaron y me dijeron que estaba bien, que no necesitó ni incubadora” relató.

La empresa Expreso Brasilia, donde está afiliado el conductor barranquillero, informó que le hará un reconocimiento por su valiente labor, mientras que a la niña le obsequiarán un kit de bienvenida.

Además le otorgarán viajes gratis hasta los 18 años.