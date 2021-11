Denuncian al ‘Mono’ Abello por presunta amenaza de muerte a una persona en Santa Marta

Hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía se dirigió Camilo Dávila para interponer una denuncia contra José Rafael Abello Silva, conocido como 'Mono Abello', por presuntamente haberlo agredió el pasado miércoles 27 de octubre.

La víctima asegura que el hecho ocurrió mientras realizaba trabajos de topografía en predios de propiedad de la empresa que representa: Inversiones Tayrona Gaira Ltda., ubicados en el sector de Inka Inka de Santa Marta.

“Estaba haciendo trabajos en los predios, cuando de repente fuimos sorprendidos por el señor Abello con un arma y amenazándonos. Me agredió en la cara y me gritó que la próxima vez me iba a convertir en cadáver”, aseguró Dávila.

En medio de la entrevista con BLU Radio el denunciante aseguró que “José Rafael Abello Silva, conocido como 'el Mono Abello' en su época cuando era el "Pablo Escobar de la Costa" se apropió de 5 predios en el sector de Inka Inka que era de nuestra propiedad”

“Nunca hemos querido reclamar, pero ya no vamos a guardar silencio, porque sin hacer nada mira todo lo que estoy sufriendo cuando ni siquiera estábamos en esos predios que con violencia se apropió”, puntualizó.

Camilo Dávila resaltó que va a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia.

“vamos a reclamar lo que nos pertenece y que por miedo nunca lo hemos hecho, no sabemos si ahora quiere más predios de los que ya nos quitó. Si me sucede algo a mí o alguien de mi familia responsabilizo al señor Abello”, precisó.

Luego de dar a conocer los hechos, las Fiscalía ordenó asignar protección a Dávila por parte de la Policía Nacional.

Hasta el momento José Abello no ha dado conocer su versión frente a los hechos de los que se le señala.

