Desaparece otro niño en Minca, Santa Marta, la misma región de 'Albertico'

Volvió el desasosiego y la incertidumbre a Minca, zona rural de Santa Marta, luego que se reportara la extraña desaparición de otro menor cuando al parecer jugaba en la sala de su vivienda.



Se trata de del niño Alí David Sánchez Maldonado de dos años, de quien no se sabe nada desde las 10:00 de la mañana de este domingo, de acuerdo con lo informado por sus familiares.



Alí Darío Sánchez Pastrana, padre del menor, indicó que la madre después de terminar los oficios del hogar, colocó al menor en la sala con otros niños con el propósito de que se distrajera por varios minutos. Sin embargo, cuando retornó, el menor ya no estaba.



“Mi mujer me cuenta que ella dejó al bebé en la sala mientras sacaba la ropa que tenía en la lavadora, pero cuando ella volvió ya no estaba. Los vecinos no dicen nada pues nadie vio absolutamente nada. Cerca de la casa hay acceso al río por lo que las autoridades evalúan la posibilidad de que mi hijo se haya metido. Confío en el trabajo de la Policía y de todos los organismos de socorro que se unen para encontrar al niño”, sostuvo el padre del menor.

De igual forma manifestó que, así como se adelantan las labores para encontrar sano y salvo al pequeño, no se interrumpa bajo ninguna circunstancia con la búsqueda del niño ‘Albertico’, quien también desapareció hace más de un mes en esa misma zona rural de la capital del Magdalena.



“No quiero que solamente continúen con la búsqueda de mi hijo, sino también con la de Albertico, yo sé el dolor que se siente al no tener a tu hijo en medio de tu hogar, no quiero decaer, no quiero dar mi brazo a torcer y sé que Dios me brindará toda la fortaleza para poder encontrarlo sano y salvo”, concluyó.



Por otro lado, circuló la versión de que al menor se lo habría llevado un sujeto envuelto en sábanas blancas, no obstante, dicha información no ha sido confirmada así como tampoco desvirtuada por las autoridades de Policía.



A esta hora, integrantes de la Defensa Civil del Magdalena, al igual que los uniformados de la Policía Nacional, gestan un barrido por esa zona rural para encontrar sano y salvo al menor.

