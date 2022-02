Edil de Cartagena denuncia que desde la cárcel se orquestó plan para atentar contra su vida

Pedro Aponte, edil de la localidad 2 de la ciudad de Cartagena, hizo graves denuncias que una vez más ponen en el ojo del huracán a personajes de la vida política de la capital de Bolívar.

Según Aponte, existe un plan orquestado desde la cárcel de Ternera de Cartagena para atentar en contra de su vida. En la denuncia, que fue interpuesta en la Fiscalía, el edil del partido Cambio Radical indicó que se pagaron 30 millones de pesos para llevar a cabo el plan que no llegó a concretarse, a causa de que fue alertado sobre el hecho.

“Me entero por personas externas que estuvieron en una reunión donde estaba planeándose asesinar a un político de la ciudad de Cartagena, y luego salió a relucir mi nombre, y por obra de Dios una de esas personas conocía un amigo en común, y me llega la información a mí, y tratan de parar ese plan siniestro que tenía en mi contra”, relató Aponte en diálogo con BLU Radio.

Aponte también aseguró que detrás de este plan para asesinarlo estaría el señor Martín Barreto, pareja sentimental de la expresidenta del Concejo de Cartagena Gloria Estrada, quien fue capturado junto a la excabildante y enviado a la cárcel por tráfico de estupefacientes.

“La orden salió desde la cárcel de Ternera dada por el señor Martín Barreto, junto a dos presidiarios. Ahí están los alias en la denuncia, de los cuales los agentes de la Sijín me dicen que son delincuentes de alta peligrosidad pertenecientes a bandas criminales reconocidas de la ciudad”, dijo.

Aunque afirma desconocer los motivos que llevaron a iniciar este plan en su contra, Aponte señaló que la expresidenta del Concejo y su pareja están “buscando enemigos imaginarios por todos los lados”.

“Un periodista de la ciudad hizo una publicación donde dice que el señor Martín Barreto me mandó atracar a mí en el mes de octubre, y entonces en retaliación yo con mi gente, como si yo tuviera una banda criminal a mi servicio, le pusimos cocaína a la señora Gloria Estrada en su camioneta”, dijo.

“Yo no tengo acceso a la señora Gloria Estrada, no tengo acceso a su casa, a sus carros, porque sencillamente no tenemos ningún tipo de relación (…) Entonces que asuman su responsabilidad criminal y traten de desvirtuar esa inferencia razonable de autoría que existe en su contra y dejen de estar buscando enemigos imaginarios donde no los hay”, afirmó.

En la denuncia del edil también figura el senador del partido Liberal Lidio García, pues según reveló Aponte, quienes lo alertaron sobre el hecho le informaron que el senador Lidio García “respaldaba” este plan para asesinarlo.

Dijo, a su vez, que, aunque intentó acercarse al senador para que denunciarán en conjunto este hecho, no obtuvo respuesta.

“El llamado que yo le hice al doctor Lidio García es que me acompañe a denunciar a estos hechos, yo estoy en un 90% seguro que no tiene nada que ver con eso, sino que están utilizando su nombre, el señor Martín Barreto y la señora Gloria Estrada, ya que es confirmado un 100% por los delincuentes de la cárcel que ellos ordenaron mi muerte”, aseguró.

Estoy preparando una denuncia por calumnia y falsa denuncia: Senador Lidio García

Por su parte, el senador Lidio García, a través de un comunicado, señaló “que no conoce a la persona que lo relaciona con un atentado o amenaza en su contra”, y que entiende que la cercanía al certamen electoral trae “señalamientos sucios y mentirosos” y que este es el más descabellado que ha escuchado.

“Insto a las autoridades para que investiguen a fondo los móviles e informo que estoy preparando la denuncia correspondiente por calumnia y falsa denuncia contra persona determinada”, precisó.