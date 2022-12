El 10 por ciento de embarcaciones no pueden ingresar al puerto de Barranquilla

Debido al calado de 9 metros que se registra en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, el director de Asoportuaria, Alfredo Carbonell, advirtió que urgen soluciones para que estas situaciones no afecten la competitividad del puerto.



Carbonell indicó que con este calado, “el 10 por ciento de las embarcaciones no pueden ingresar al puerto”, sin embargo, manifestó que “se encuentra operativamente funcionando” ya que siguen moviendo carga.



El llamado por parte del funcionario al Gobierno Nacional es al apoyo del mismo con los soluciones de corto y mediano plazo.



Entretanto, según la Cámara Colombiana de Infraestructura, de no entrar en vigencia la nueva App, continuarán los problemas de navegabilidad en el canal de acceso al puerto local.





