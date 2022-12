El abstencionismo fue el gran ganador en el Atlántico durante la consulta

En Atlántico ganó la abstención, solo el 76,4% de la población fue a las urnas por la Consulta Anticorrupción de un potencial electoral de 1.881.181 obteniendo un total de votos de 442.892 que corresponden al 23,5% de participación.

La jornada electoral en Barranquilla tuvo una participación baja, sobre todo en los puntos de votación del norte como el colegio Biffi La Salle, donde se veía llegar de manera reducida a pequeños grupos de votantes en su mayoría, familias. Sin embargo, en el sur, más personas salieron a votar a pesar de la lluvia.

Publicidad

¿Cómo le fue a la región Caribe?

Publicidad

Un total de 1.611.722 personas se volcaron a las urnas a votar en la Consulta Anticorrupción en la región Caribe teniendo en cuenta que el potencial electoral era de 7.732.514 personas, lo que corresponde que solo el 20,8 por ciento de la región se volcó a las urnas.

Lea también: Con baja participación culmina Consulta Anticorrupción en Barranquilla

Publicidad

Por departamentos, el que obtuvo mayor participación fue el Atlántico con un 23,5% seguido del César con 22,57% y San Andrés con 22,3%.

El que tuvo la menor participación y en donde históricamente se han presentado gran cantidad de casos de corrupción fue La Guajira, donde solo el 13% de la población salió a votar, lo que arroja una abstención del 87,2%.

Publicidad

Publicidad



¿Qué dicen los expertos y políticos costeños de los resultados de la consulta?

El politólogo y analista Carlos Guzmán se refirió a los resultados de la Consulta Anticorrupción y aseguró que no se pueden ver como una derrota, ya que” se demostró que se puede hacer política a cambio de nada”.

Por su parte, el congresista costeño y expresidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, indicó que la consulta anticorrupción fue todo un triunfo del pueblo colombiano manifestando que “con la impresionante votación de 11 millones 600 mil votos, el Congreso tiene que fortalecer la lucha contra la corrupción”.

Para el representante a la Cámara por el Atlántico, Cesar Lorduy, con el resultado de la consulta anticorrupción los dirigentes y legisladores deben proceder servir y comportarse de acuerdo a cada una de las preguntas del mecanismo electoral.

Publicidad

Finalmente, por parte del Distrito no se manifestaron las razones por las que el primer mandatario de la ciudad, Alejandro Char, no salió a votar en la consulta. Sin conocer las causas, el analista político Carlos Guzmán, dijo que el mensaje no cae bien a los ciudadanos.