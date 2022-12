El alocado festejo de Maradona tras recibir ciudadanía honorífica en Nápoles

Diego Maradona no solo es ídolo en su país, también lo es en Nápoles, Italia, donde logró sacar campeón al cuadro local en la serie A.



El pasado miércoles, las autoridades de esa ciudad italiana le otorgaron la ciudadanía honorífica al astro del fútbol argentino, pero lo que ellos no esperaban era la manera como el ex delantero celebraría esta distinción.



En un video que ha circulado por las redes sociales y que se ha hecho viral, se puede ver a Maradona subir a un auto y empezar a cantar. Tal fue su grado de locura, que se levantó su camisa y mostró uno de sus pezones a todo el público.



