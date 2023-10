'El Cole' lanza libro que narra sus 35 años de historia pegado a la Selección; "Soy un embajador"

Gustavo ‘El Cole’ Llanos, el emblemático hincha de la Selección Colombia , habló en Mañanas Blu este jueves, día en el que el combinado nacional se enfrenta a la Selección de Uruguay, sobre el libro en su honor, el cual estará en el mercado el próximo 15 de octubre en todas las librerías del país.

De acuerdo con ‘El Cole’, este libro narra sus 35 años apoyando al combinado nacional. Fue escrito por el periodista Iván Gallo, su prólogo fue hecho por el reconocido periodista Hernán Peláez y consta de un total de 307 páginas con un cuadernillo que muestra imágenes históricas de este personaje que desde 1989 acompaña a la Selección Colombia .

"Este libro narra 35 años como un hincha apegado a la epidermis de la Selección, a la piel, al alma de mi Selección Colombia. Ahí está consignado toda esa relación de amor, de incondicionalidad, de esperanza, de optimismo, incluso, cuando nadie cree, allí está ‘El Cole’ ", dijo.

Este personaje dijo que su pasión se incrementó aún más cuando Barranquilla fue designada como sede para las eliminatorias al Mundial.

"Cuando asignan a Barranquilla como sede de las Eliminatorias es cuando existe esta metamorfosis. He tenido glorias, pero también desdichas como cualquier persona, pero he perseverado. Yo también soy embajador y también tengo mi propia Selección que son mi familia, mis estilistas, mis patrocinadores, sin ellos no habría sido posible", dijo en Blu Radio ‘El Cole’.

Escuche la entrevista completa aquí: